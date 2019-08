Serbia-Kosovo: premier Brnabic, sfide per cooperazione regionale dopo introduzione dazi Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione regionale in campo economico e commerciale si trova davanti a grandi sfide a causa dei dazi introdotti da Pristina sull'importazione di merci di provenienza serba e bosniaca: lo ha detto oggi la premier della Serbia, Ana Brnabic, in occasione della cerimonia di avvio dei pattugliamenti congiunti con la Macedonia del Nord presso il valico di frontiera Presevo-Tabanovce. "Oggi vediamo delle grandi sfide a causa della sospensione diretta dell'Accordo (di libero scambio) Cefta da parte di Pristina e a causa della decisione di introdurre delle tasse alla Serbia centrale e alla Bosnia Erzegovina, decisione che ancora oggi è in vigore", ha detto la premier serba aggiungendo che a tale situazione è necessario rispondere con responsabilità politica e coraggio. Dal punto di vista politico, ha osservato ancora Brnabic, "è intelligente che ci colleghiamo, e non che ci blocchiamo gli uni gli altri". La premier ha infine fatto appello a tutti i leader della regione affinché vengano stretti degli accordi bilaterali fino a che l'Accordo Cefta resterà sospeso. "Non aspetteremo, andiamo avanti con accordi bilaterali", ha concluso la premier serba. (Mas)