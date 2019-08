Usa: ottenuta estradizione per un kosovaro accusato di reati finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ottenuto l'estradizione di un cittadino kosovaro accusato di frode finanziaria per il suo ruolo in un complotto teso a manipolare illegalmente i mercati agendo sulle azioni di una compagnia di riassicurazione. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Giustizia. Geoffrey Berman, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato ieri l'estradizione di Ymer Shahini in relazione a presunti reati di frode. Dal 2009 al 2011 Shahini e altri cinque complici hanno presumibilmente intrapreso un piano per ottenere il "controllo segreto" di milioni di azioni del Gruppo finanziario Gerova per manipolare il mercato e generare in modo fraudolento la domanda di titoli. Shahini è stato arrestato dalle autorità kosovare nella città di Pristina l'11 giugno ed estradato negli Stati Uniti ai sensi del trattato di estradizione Usa-Kosovo, entrato in vigore il 13 giugno. Shahini è arrivato negli Stati Uniti il ​​23 agosto.(Was)