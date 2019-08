Filippine-Cina: Duterte modera retorica pro-cinese in vista della visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha presto temporaneamente le distanze dalla sua usuale linea pro-cinese in vista dell’imminente visita a Pechino, durante la quale dovrebbe sollevare il tema della sentenza del tribunale Onu che nel 2016 ha respinto le rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridionale. Quella di Duterte pare essere un’operazione tesa a consolidare il consenso interno: non a caso, il presidente ha annunciato di voler sollevare il tema delle dispute territoriali lo scorso 6 agosto, di fronte all’influente Camera del commercio e dell’industria filippino-cinese, una delle principali lobby che premono per il rafforzamento dei legami tra Manila e Pechino. “Il pronunciamento arbitrale è una cosa di cui parleremo”, ha detto Duterte. “E’ per questo motivo che vado in Cina. (…) Non avevo forse già detto, che prima della fine del mio mandato mi sarei occupato del Mar Cinese Meridionale?”. Diversi analisti ritengono che quella di Duterte sia una mossa calcolata tesa a contenere i malumori di diverse categorie dell’apparato statale, a partire dai vertici delle Forze armate, ostili alla politica di avvicinamento alla Cina. Duterte resta però deciso a cementare un partenariato strategico con Pechino, che lo ritiene un “amico di fiducia”. (segue) (Fim)