Filippine-Cina: Duterte modera retorica pro-cinese in vista della visita a Pechino (4)

- Cina e Filippine hanno riscontrato posizioni consensuali su molteplici aspetti delle relazioni bilaterali in occasione della 22ma sessione di consultazioni diplomatiche che si sono tenute a fine luglio a Manila. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ricordando che i due paesi hanno promosso le relazioni bilaterali allo stato di partenariato strategico globale. I due paesi, ha detto Hua, hanno rinnovato l’impegno ad impostare le relazioni reciproche secondo i dettami del buon vicinato, ed hanno concordato che dalla svolta impressa alle relazioni bilaterali dall’elezione del presidente Rodrigo Duterte, nel 2016, Manila e Pechino sono riusciti a gestire efficacemente le loro divergenze e ad espandere la cooperazione. Durante la sessione di consultazioni, le due parti hanno concordato di contribuire alla pace e la stabilità del Mar Cinese Meridionale, oggetto di rivendicazioni territoriali incrociate. Le delegazioni dei due paesi hanno concordato infine di organizzare quanto prima il Quinto incontro del Meccanismo di consultazione bilaterale per il mar Cinese Meridionale, per far progredire le iniziative di sviluppo congiunto. (segue) (Fim)