Filippine-Cina: Duterte modera retorica pro-cinese in vista della visita a Pechino (6)

- Il ministro degli Esteri cinese ha dichiarato che Pechino continuerà a “lavorare con l’Asean per far progredire quanto già conseguito nel contesto della nostra cooperazione, e per rafforzare ulteriormente la fiducia politica reciproca”. Le discussioni per l’adozione di un Codice di condotta comune nel Mar Cinese Meridionale è stato oggetto di discussioni tra Pechino e i dieci paesi dell’Asean per anni; nel 2002 i paesi membri dell’organizzazione hanno concordato una vaga cornice di linee guida nota come la Dichiarazione di condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale. Secondo Wang, i colloqui di ieri hanno consentito di far progredire significativamente i lavori per l’adozione di un Codice formale a tutti gli effetti: la priorità, al momento, è stabilire se il Codice sarà o meno legalmente vincolante, una ipotesi cui Pechino per ora resta contraria. (segue) (Fim)