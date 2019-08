Giappone-Iran: ministro Esteri Zarif, Tehran ha “interesse speciale” in stabilità Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato ieri a Yokohama la controparte del Giappone, Taro Kono, cui ha dichiarato che Tehran ha un “interesse speciale” a garantire la stabilità nella regione del Golfo Persico. “Siamo preoccupati dalle tensioni nel Medio Oriente, e speriamo di contribuire all’allentamento di tali tensioni tramite i nostri sforzi diplomatici”, ha dichiarato Kono all’inizio del faccia a faccia. L’omologo iraniano ha replicato sottolineando l’esigenza di condurre consultazioni bilaterali e regionali, e aggiungendo che sia il Giappone che l’Iran “hanno un interesse speciale nella sicurezza del mercato energetico, oltre che della sicurezza e stabilità del Golfo Persico”. A margine dell’incontro, Kono ha dichiarato ai giornalisti hanno concordato che i rispettivi paesi manterranno una fitta comunicazione per contribuire a ridurre le tensioni nel Medio Oriente. Il ministro non ha fornito però ulteriori dettagli, citando un accordo per il mantenimento del riserbo in merito ai contenuti della conversazione. (segue) (Git)