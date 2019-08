Vietnam: Hanoi cerca “soluzione pacifica” a tensioni Mar Cinese Meridionale

- Il Vietnam lavorerà con i propri vicini del Sud-est asiatico per giungere a una soluzione pacifica delle tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a margine di un incontro con l’omologo malese, Mahathir Mohamad, in visita ufficiale ad Hanoi. Le parole del premier seguono di un giorni l’allarme espresso dal dipartimento della Difesa Usa, per il costante passaggio di navi cinesi da pattugliamento e scorta al largo dell’atollo delle Spratly nell’arco dell’ultimo mese. Vietnam ha sollecitato Pechino a lasciare le acque al largo dell’atollo parzialmente militarizzato dalla Cina, ma rivendicato da Hanoi come parte integrante della sua zona economica esclusiva. “La Cina non conquisterà la fiducia dei suoi vicini né il rispetto della comunità internazionale, sino a quando manterrà le sue tattiche intimidatorie”, recita una nota diffusa dal Pentagono lunedì. Pechino ha replicato per voce del portavoce del suo ministero degli Esteri, Geng Shuang: “Gli Stati Uniti hanno diffuso dichiarazioni irresponsabili a più riprese ignorando i fatti, (…) e la Cina si oppone con fermezza a tale condotta”, ha dichiarato il funzionario. (segue) (Git)