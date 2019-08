Argentina: Borsa e peso chiudono in calo, "rischio paese" Jp Morgan sfiora quota 2000 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lacunza è subentrato a Nicolas Dujovne il 17 agosto e nella sua prima conferenza stampa, il 20, ha confermato che l'esecutivo di cui è entrato a far parte non abbandonerà gli obiettivi di politica fiscale concordati con il Fondo e ha assicurato che il pacchetto anticrisi, che include l'eliminazione dell'Iva dai prodotti del paniere di base e un aumento del minimo non imponibile, non comprometterà l'obiettivo del raggiungimento del deficit zero entro la fine dell'anno. Lacunza ha quindi rivolto un invito all'opposizione, in vista delle presidenziali di fine ottobre, "a privilegiare la stabilità al di sopra di qualsiasi ambizione di tipo elettorale". Il rimpasto di governo, seguito al risultato delle primarie dell'11 agosto, sfavorevole a Macri, e alle ripercussioni sui mercati, ha causato un rinvio della visita della delegazione dell'organizzazione di Washington, prevista inizialmente per la settimana scorsa. (segue) (Abu)