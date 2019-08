Usa-Iran: Bolton, apertura di Trump non implica alcun allentamento pressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di parlare con la leadership iraniana non implica che Washington stia cambiando la sua dura posizione nei confronti di Teheran: lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, in un'intervista a "Radio Free Europe". "Parlare con (la leadership iraniana) non implica, per il presidente Trump, cambiare la sua posizione", ha dichiarato ieri Bolton. Lunedì, Trump ha dichiarato che sarebbe disposto ad incontrarsi con il presidente iraniano Hassan Rouhani nelle giuste circostanze per iniziare a negoziare un accordo e non esclude che tale incontro si verifichi in breve tempo. L'inquilino della Casa Bianca ha anche detto che sarebbe favorevole a una "linea di credito o a un prestito a breve termine" all'Iran. Bolton ha aggiunto che le sanzioni statunitensi sull'Iran verrebbero meno se fosse raggiunto un accordo globale sui programmi iraniani di missili nucleari e balistici.(Was)