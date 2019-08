Usa: Sanders, sanzioni al Brasile per gli incendi nella foresta pluviale amazzonica

- Il candidato alle primarie democratiche per le presidenziali Usa del 2020, Bernie Sanders, ha dichiarato che se diventasse presidente prenderebbe in considerazione l'imposizione di sanzioni al Brasile per i violenti incendi nella foresta pluviale amazzonica. "Quello che sta succedendo in Brasile è estremamente pericoloso", ha detto Sanders a “Hill.Tv”, sottolineando come la regione funge da fonte vitale di ossigeno per il resto del mondo. Toni diametralmente diversi, invece, quelli del presidente Usa Donald Trump che ha difeso l'operato del leader brasiliano Jair Bolsonaro e offerto il pieno sostegno degli Stati Uniti per combattere gli incendi nella foresta amazzonica. "Ho conosciuto bene il presidente (Jair Bolsonaro) nei nostri rapporti con il Brasile", ha dichiarato Trump in una nota pubblicata su Twitter ieri. "Sta lavorando molto duramente sugli incendi dell'Amazzonia e sotto tutti gli aspetti sta facendo un ottimo lavoro per il popolo brasiliano. Non è facile. Lui e il suo paese hanno il pieno e completo sostegno degli Stati Uniti!", ha ribadito Trump. La foresta pluviale amazzonica, che produce circa il 20 per cento dell'ossigeno dell'atmosfera terrestre, sta bruciando a causa di diversi incendi a un ritmo record, attirando l'attenzione internazionale.(Was)