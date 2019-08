Kosovo: ancora incertezza su candidato Ldk ad elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Agim Veliu, non ha voluto fare dichiarazioni su un sostegno a Vjosa Osmani come candidata della formazione alle prossime elezioni politiche. “Ldk unisce me e Osmani”, ha detto Veliu secondo quanto riferito dai media locali. Veliu non ha fornito alcuna giustificazione rispetto alla sua mancata partecipazione alla riunione di sabato del suo partito politico, sottolineando come preferibile la corsa in solitaria per il suo partito. Da parte sua, il leader dell’Ldk, Isa Mustafa, ha commentato rispetto al crescente malcontento nel partito. “Ldk è unito nella sua visione per il futuro. La divisione parla di coloro che mirano a danneggiarci nel processo elettorale”, ha scritto Mustafa su Facebook.(Kop)