Serbia-Nord Macedonia: premier Brnabic, mancata estradizione ex Uck Morina è decisione politica

- La decisione della magistratura di Skopje di non estradare in Serbia l'ex combattente dell'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck), Tomor Morina, è stata "una decisione politica": lo ha detto oggi la premier serba Ana Brnabic dopo un incontro con l'omologo macedone Zoran Zaev. Brnabic si trova nella Macedonia del Nord in occasione dell'avvio delle operazioni di pattugliamento congiunte presso il valico Presevo-Tabanovce. "Per noi è una decisione politica che si immischia direttamente nel diritto", ha detto Brnabic nel corso di una conferenza stampa congiunta con Zaev. La questione dell'estradizione di Morina, ha aggiunto, è di pertinenza della magistratura. A questo proposito Brnabic ha detto di non ritenere che Zaev possa aver influito in alcun modo nella questione, poiché in Serbia il premier non può influire sulle decisioni di un tribunale. Il premier macedone ha dichiarato che la decisione su Morina è stata presa da parte delle autorità giudiziarie e che decisioni del genere vengono prese al di fuori di qualunque tipo di influenza politica. (segue) (Seb)