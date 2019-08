Brasile: Amazzonia, esercito installa vasche all'aeroporto per rifornire aerei usati contro roghi

- L'esercito brasiliano ha installato due enormi vasche sulla pista dell'aeroporto del Governatore Jorge Teixeira, nella capitale dello stato di Rondonia, Porto Velho, per conservare grandi quantità di acqua usata per rifornire gli aerei C-130 Ercules utilizzati per combattere i roghi che da alcune settimane stanno distruggendo la foresta amazzonica. A loro volta enormi navi cisterna dell'esercito si alternano per rifornire di acqua le vasche. Ogni aereo può trasportare fino a 12.000 litri di acqua. Oltre che in Rondonia, due C-130 Hercules combattono gli incendi nello stato di Acri. Circa 900 militari operano nell'operazione in entrambi gli stati. Lo scorso venerdì, 23 agosto, il presidente Bolsonaro ha firmato il decreto di Garanzia e ordine pubblico (Glo), che autorizza l'uso delle forze armate per combattere gli incendi boschivi negli stati di Acri, Mato Grosso e Amazonas. Nel corso del fine settimana poi anche altri Stati hanno richiesto il sostegno federale per le operazioni di spegnimento degli incendi, tra i quali Roraima, Rondonia, Tocantins e Pará. (segue) (Brb)