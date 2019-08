Brasile: Amazzonia, esercito installa vasche all'aeroporto per rifornire aerei usati contro roghi (3)

- Circa 400 unità delle Forze armate brasiliane sono entrati in azione già domenica per affrontare l'emergenza causata dagli incendi in Amazzonia. Lo riferiscono i media locali ricordando che gli effettivi, primo stanziamento di circa 44mila elementi, vengono impiegati per coadiuvare le operazioni di spegnimento dei fuochi, per soccorrere la popolazione a rischio e contrastare i possibili reati ambientali: disboscamento illegale, scavi minerari clandestini, fuochi non autorizzati. Le prime unità militari inviate sul terreno, riporta il quotidiano "O Estado de S. Paulo", sono nello stato di Rondonia, nella regione occidentale del Brasile, al confine con la Bolivia. (segue) (Brb)