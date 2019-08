Brasile: Amazzonia, esercito installa vasche all'aeroporto per rifornire aerei usati contro roghi (4)

- Nel fine settimana il ministero dell'Economia, su richiesta del ministero della Difesa, aveva approvato lo sblocco immediato di 38,5 milioni di real (circa 8,3 milioni di euro) per combattere gli incendi. In precedenza il presidente Jair Bolsonaro aveva reso nota l'entrata in funzione degli aerei militari per scaricare acqua sulla foresta in fiamme. L'intervento è stato disposto con un decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l'uso di risorse militari per finalità di ordine pubblico. L'Aeronautica brasiliana (Fab) è entrata in azione da Porto Velho e ha pubblicato immagini e video di due aerei C-130 Hercules inviati nel Rondonia: i modelli sono dotati di cinque serbatoi e sono in grado di trasportare fino a 12 mila litri di liquido (acqua e sostanze chimiche che rallentano la combustione). (segue) (Brb)