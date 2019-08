Energia: BP termina attività in Alaska dopo 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- BP non effettuerà più alcuna operazione in Alaska, negli Stati Uniti, dopo aver accettato di vendere l'intera attività rimanente a una società privata di petrolio e gas. Lo ha annunciato oggi la stessa società energetica. Bp lascerà lo Stato dopo sei decenni di attività dopo aver venduto tutte le sue operazioni a Hilcorp, il più grande operatore petrolifero privato dell'Alaska, per 5,6 miliardi di dollari. La vendita comprende tutti gli oleodotti e gli interessi commerciali esistenti di BP nello Stato, compresa la sua partecipazione nel sistema di oleodotti Trans-Alaska. Bob Dudley, amministratore delegato di BP, ha dichiarato in una nota che "l'Alaska è stata determinante per la crescita di BP", ma che la società con sede a Londra sta cercando altre opportunità negli Stati Uniti e all'estero mentre si ridefinisce. L'azienda ha dovuto far fronte alle pressioni dei gruppi ambientalisti affinché interrompesse le perforazioni nell'area, ma BP ha affermato che la sua decisione di lasciare lo Stato non era collegata a questa motivazione.(Was)