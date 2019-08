Argentina: Borsa e peso chiudono in calo, "rischio paese" Jp Morgan sfiora quota 2000 (3)

- Secondo quanto pubblicato martedì dal quotidiano "Ambito", nel corso della riunione, la delegazione del Fmi avrebbe affermato che esiste in Argentina un "problema istituzionale" nato dal risultato delle elezioni primarie in cui il presidente Macri ha accusato un distacco di oltre 15 punti dal peronista e che sarebbe opportuno quindi anticipare le elezioni. "E' difficile negoziare con un governo in queste condizioni, è chiaro che lei sarà il prossimo presidente", è la frase rivolta a Fernandez attribuita da "Ambito" specificamente ad Alejandro Werner. (segue) (Abu)