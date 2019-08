Usa: Deutsche Bank conferma di avere dichiarazioni dei redditi legate a Trump

- La Deutsche Bank ha dichiarato ieri, 27 agosto, di possedere delle dichiarazioni dei redditi legate al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo confermano degli atti giudiziari relativi alle citazioni in giudizio di due commissioni della Camera dei rappresentanti Usa nei confronti di Deutsche Bank. I redditi - che potrebbero essere correlati a Trump, alla sua famiglia o alla Trump Organization – potrebbero essere dunque consegnati ai Democratici della Camera se verranno rispettati i mandati di comparizione. Non è chiaro esattamente a chi appartengano le dichiarazioni dei redditi che possiede il colosso finanziario tedesco perché i nomi degli individui sono stati redatti. Un giudice federale ha decretato a maggio che Deutsche Bank e Capital One possono consegnare i loro documenti finanziari in risposta alle citazioni del Congresso ma gli avvocati di Trump hanno fatto ricorso contro la sentenza.(Was)