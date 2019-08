Brasile: Amazzonia, esercito installa vasche all'aeroporto per rifornire aerei usati contro roghi (2)

- L'intervento delle forze armate può essere disposto solo a seguito di una richiesta esplicita del governatore dello stato interessato. Senza una richiesta ufficiale dei governatori, le forze armate possono operare solo nelle aree federali, aree protette e terre indigene. La prima richiesta di intervento era stata formulata dai governatori appartenenti al Consorzio interstatale per lo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia legale. "La situazione peggiora ogni giorno, compromettendo la biodiversità della regione a causa della distruzione di chilometri di flora e della morte di migliaia di specie della fauna amazzonica. Si ritiene addirittura che in alcune regioni l'incendio diventerà un rischio reale e immediato per l'equilibrio ambientale del pianeta, con un impatto sull'integrità della salute umana", hanno avvertito i firmatari. (segue) (Brb)