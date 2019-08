Argentina: Borsa e peso chiudono in calo, "rischio paese" Jp Morgan sfiora quota 2000

- Il peso argentino ha sofferto oggi una ulteriore svalutazione del 2,5 per cento rispetto al dollaro nonostante l'intervento della Banca centrale (Bcra) che ha venduto sul mercato 302 milioni delle riserve. In calo del 4 per cento anche l'indice Merval della borsa di Buenos Aires, mentre il differenziale sui titoli del Tesoro statunitense rilevato da Jp Morgan ha toccato un record negativo raggiungendo quasi quota 2000 punti fermandosi a 1961 unità. "L'unica spiegazione per questa giornata è la riunione del Fondo monetario internazionale con il candidato dell'opposizione Alberto Fernandez che mostra che i negoziati da qui in avanti saranno più difficili", ha dichiarato al quotidiano "La Nacion", l'analista finanziario Christian Buteler, che ha sottolineato che l'intervento del Bcra non è risultato sufficiente a contenere la svalutazione "nonostante l'immissione sul mercato di un volume di dollari pari a quello delle giornate precedenti". (segue) (Abu)