Argentina: Borsa e peso chiudono in calo, "rischio paese" Jp Morgan sfiora quota 2000 (5)

- Prima della riunione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni primarie di metà agosto aveva ribadito che un suo eventuale governo avrebbe rispettato gli impegni assunti dall'Argentina soprattutto in relazione al programma di assistenza finanziaria di tipo Stand By (Sba) da 57,1 miliardi di dollari, il maggiore mai concesso dall'organismo di credito multilaterale ad un paese. "Non c'è nessuna possibilità che l'Argentina entri in default se sarò presidente", aveva dichiarato Fernandez, che tuttavia non aveva escluso la necessità di rinegoziare le obbligazioni contratte dall'Argentina, soprattutto in materia di debito pubblico. "Si tratta di sedersi a negoziare con i creditori perché nelle condizioni attuali difficilmente l'Argentina riuscirebbe a rispettare le sue obbligazioni". (segue) (Abu)