Iraq: Usa considerano ulteriori misure contro influenza milizie appoggiate dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione misure per indebolire le milizie sciite irachene sostenute dall'Iran: lo ha detto oggi il vicepresidente Usa, Mike Pence, in una telefonata con il presidente della regione del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani. "Il vicepresidente Pence ha sottolineato la preoccupazione degli Stati Uniti che le milizie appoggiate dall'Iran continuino a minare la sicurezza e la sovranità dell'Iraq e che il governo degli Stati Uniti prenderà in considerazione ulteriori misure per degradare l'influenza di tali gruppi", si legge in un comunicato stampa dell'ufficio di Pence. Il presidente Barzani e il vicepresidente Pence hanno discusso della situazione della sicurezza nell'Iraq settentrionale, compresa l'importanza di intensificare gli sforzi per portare stabilità nei territori contesi e consentire il ritorno degli iracheni, comprese le comunità di minoranze etniche e religiose, sfollate dai conflitti. Il vicepresidente Pence ha elogiato poi il presidente Barzani e il governo regionale del Kurdistan (Krg) per aver fornito rifugio ai civili sfollati e per aver guidato gli sforzi dell'Iraq per proteggere le persone colpite dai conflitti negli ultimi anni. I due leader hanno preso atto del quinto anniversario all'inizio di questo mese dell'orrendo assalto dell'Isis alla comunità yazidi di Sinjar e si sono impegnati a cooperare per impedire il rilancio dell'attività dell'Isis.(Was)