Governo: Di Maio annuncia voto su piattaforma Rousseau, per il Pd "rischia di saltare tutto"

- E' ripartita la trattativa tra M5s e Pd per dare vita a un nuovo esecutivo che potrebbe nascere già domani sera, o al più tardi giovedì mattina. Ma dopo le 23 è arrivato un annuncio di Luigi Di Maio che ha rimesso tutto in discussione. Il leader politico del Movimento 5 stelle ha detto che qualsiasi accordo dovrà essere messo ai voti tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau "entro la prossima settimana". Come dire che un eventuale incarico da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per formare un nuovo governo sarebbe sottoposto alla spada di Damocle di un voto sul web. "Uno sgarbo istituzionale" senza precedenti, lo hanno definito fonti del Pd secondo le quali "rischia di saltare tutto". Prima di questo sviluppo a sorpresa, le delegazioni di M5s e Pd si erano incontrate alle 18 alla Camera mentre, al Quirinale, erano già riprese le consultazioni del presidente della Repubblica che, domani concluderà il secondo - e probabilmente ultimo - giro d'incontri con i partiti. Dalle dichiarazioni degli esponenti del Partito democratico e del Movimento cinque stelle era emerso che le pregiudiziali sui nomi, a partire di quello di Giuseppe Conte come futuro premier dell'esecutivo giallorosso erano apparentemente superate. Non tutti i nodi, però, erano stati sciolti. Una delle questioni ancora aperte è quella del ruolo di vicepremier, che è rivendicato sia da Luigi Di Maio - che vorrebbe mantenerlo - sia dal Pd che, accettando Conte a Palazzo Chigi, ritiene di avere legittime ragioni per proporre un suo esponente. (segue) (Rin)