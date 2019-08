Usa: amministrazione sposta milioni di dollari dai fondi per i disastri all'immigrazione

- L'amministrazione Trump è intenzionata a utilizzare almeno 155 milioni di dollari del fondo per le catastrofi dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze per finanziare parte della sua politica immigratoria di rimpatrio dei migranti in Messico. Lo ho fatto sapere martedì, 27 agosto, il dipartimento della Sicurezza nazionale (Dhs) degli Stati Uniti che ha informato il Congresso circa l'intenzione di trasferire in totale 271 milioni di dollari alla sua agenzia per il controllo dell'immigrazione. Il denaro sarà utilizzato per pagare strutture di detenzione e tribunali per i migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico. Il dipartimento per la Sicurezza nazionale utilizzerà 116 milioni di dollari, precedentemente stanziati per operazioni della Guardia Costiera, al fine di finanziare circa 6.800 posti letto in più per i detenuti immigrati, hanno detto i funzionari. La scorsa settimana, l'amministrazione Trump ha annunciato l'intenzione di trattenere le famiglie di migranti a tempo indeterminato modificando una norma precedente che impone un limite di 20 giorni alla detenzione familiare. (Was)