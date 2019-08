Difesa: Usa approva vendita missili in Giappone dal valore di 3,3 miliardi di dollari

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita di missili in Giappone dal valore stimato di 3,3 miliardi di dollari: lo ha riferito oggi l'Agenzia di cooperazione per la Difesa e la Sicurezza (Dsca) statunitense in un comunicato. "Il dipartimento di Stato ha deciso di approvare la possibile vendita militare straniera al governo del Giappone di 73 Standard Missile 3 (SM-3) con supporto per un costo stimato di 3,295 miliardi di dollari", si legge. I principali appaltatori per la vendita di 73 Canister Standard Missile-3 e MK 29 sono Raytheon e Bae Systems, ha affermato nella nota l'agenzia del Pentagono. "Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un importante alleato che è una forza per la stabilità politica e il progresso economico nella regione Asia-Pacifico", conclude la nota. (Was)