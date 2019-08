Governo: Giorgetti, governo M5s-Pd è un investimento per Lega

- Se si farà un governo giallorosso sarà "la morte del Movimento 5 Stelle e del Pd in una botta sola". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, parlando alla "Berghem Fest" di Alzano Lombardo. Il sottosegretario leghista dell'esecutivo dimissionario ha aggiunto: "Questo governo lo vedo come investimento per la Lega. Si tratta soltanto di avere pazienza", ha concluso Giorgetti. (Rem)