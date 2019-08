Usa: Trump nominerà Eugene Scalia nuovo segretario del Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto Eugene Scalia, figlio del defunto giudice della Corte suprema Antonin Scalia, come prossimo segretario del dipartimento del Lavoro. Lo ha annunciato oggi la Casa Bianca in un comunicato stampa. "Oggi, il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di nominare (...) Eugene Scalia della Virginia, come segretario del Lavoro", si legge nella nota. La nomina richiede la conferma da parte del Senato degli Stati Uniti. Il padre di Scalia è stato giudice presso la Corte suprema degli Stati Uniti dal 1986 fino alla sua morte nel 2016. Il mese scorso il nome di Scalia era già circolato nella stampa Usa come possibile successore di Alex Acosta. L'ex segretario statunitense del Lavoro, Alexander Acosta, aveva annunciato lo scorso 12 luglio le sue dimissioni in merito alle critiche sul suo passato coinvolgimento nel patteggiamento del miliardario Jeffrey Epstein, deceduto poche settimane fa in carcere, dopo le recenti accuse di sfruttamento e istigazione alla prostituzione. (Was)