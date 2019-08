Brasile: incendi Amazzonia, governatori della regione approvano aiuto paesi stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori degli Stati brasiliani che ospitano la foresta amazzonica si sono detti a favore degli aiuti, da parte dei paesi stranieri, per difendere la foresta pluviale. La posizione dei governatori è emersa nel corso di un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, convocato questa mattina, 27 agosto, presso il palazzo presidenziale a Brasilia. Il governatore di Pará, Helder Barbalho, presente alla riunione, ha affermato che il paese "sta perdendo troppo tempo" in scontri politici con i leader europei, distraendosi dalla necessità di agire per difendere la foresta. "Stiamo perdendo molto tempo con Macron (il presidente francese Emmanuel), e invece penso che dobbiamo prenderci cura del nostro paese per difendere la vita". In particolare per Barbalho è fondamentale che il Brasile migliori la sua comunicazione e avanzi in termini di "diplomazia ambientale", al fine di prevenire il boicottaggio dei prodotti brasiliani, in particolare nel settore agroalimentare. "Dobbiamo occuparci dei nostri problemi e mostrare al mondo la nostra migliore diplomazia ambientale che è fondamentale per favorire l'esportazione dell'industria agricola. Il grave danno all'immagine di questi giorni ha già causato preoccupazione per tutti", ha aggiunto il governatore. Secondo Barbalho, la vera "fonte" della crisi internazionale sull'Amazzonia è stata il disaccordo nato tra il governo brasiliano e quelli di Germania e Norvegia sulla continuità o meno del Fondo Amazzonia. Il governatore ha suggerito di ristabilire il fondo e rivedere i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse. (segue) (Brb)