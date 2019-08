Brasile: incendi Amazzonia, governatori della regione approvano aiuto paesi stranieri (2)

- Anche il governatore di Maranhao, Flavio Dino, ha focalizzato il suo intervento sul rischio di sanzioni economiche sui prodotti brasiliani e ha affermato di essere contrario al rifiuto di "azioni di cooperazione" con altri paesi stranieri in difesa dell'Amazzonia. "Non possiamo respingere le azioni di cooperazione che ci vengono offerte. Preservando ovviamente il valore della sovranità nazionale, il dialogo con altri paesi è indispensabile. Se il Brasile si isola sulla scena internazionale, si espone a sanzioni commerciali contro i nostri produttori". Durante l'incontro a Palazzo Planalto, il governatore di Dino ha affermato che è necessario tutto l'aiuto internazionale. "Sottolineiamo fortemente la necessità di una cooperazione internazionale. Pensiamo che questo non sia il momento di rifiutare soldi. Soprattutto per quanto riguarda il Fondo Amazzonia, sosteniamo che questo venga presto ristabilito", ha dichiarato Flávio Dino. Il governatore ha poi affermato che è importante sottolineare che le Ong non sono nemici del Brasile. "Demonizzare le Ong è un errore abbiamo organizzazioni molto serie nel mondo e in Brasile. Dobbiamo sempre separare, come dice la Bibbia, la paglia di grano. Non possiamo dire che le Ong lo siano nemiche del Brasile", ha concluso Dino. (segue) (Brb)