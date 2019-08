Brasile: incendi Amazzonia, governatori della regione approvano aiuto paesi stranieri (3)

- Anche il governatore dello stato di Amazzonia, Wilson Lima, ha difeso il trasferimento di denaro del Fondo Amazzonia. "Non possiamo rinunciare alle risorse. Speriamo che ci sia una buona intesa tra il governo federale e quelli di Norvegia, Germania", Quanto alla gestione del Fondo il governatore di Amapá, Waldez Góes, ha sostenuto che il Brasile dovrebbe accettare aiuti internazionali per azioni volte alla lotta ai roghi e per lo sviluppo della regione. "Non possiamo semplicemente rifiutare. Il dialogo sarà sempre il modo migliore, anche tra i diversi ", ha affermato Góes. Il governatore si è anche detto favorevole al trasferimento della competenza sulla gestione del Fondo dalla Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) al Banco dell'Amazzonia, entrambi statali. Il governatore di Rondônia, Marcos Rocha, ha dichiarato di essere favorevole a ricevere denaro a patto che siano le autorità brasiliane a gestire i fondi. "Le risorse internazionali sono benvenute fintanto che siamo noi a utilizzarle. Inutile far sì che le risorse vengano destinare solo dalle Ong, che poi dicono dove dovranno essere usate". (segue) (Brb)