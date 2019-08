Brasile: incendi Amazzonia, governatori della regione approvano aiuto paesi stranieri (4)

- Prima di passare la parola ai governatori, nel suo intervento alla riunione, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva dichiarato di non essere contrario al dialogo con la Francia in merito all'offerta di aiuto da parte del presidente francese, Emmanuel Macron, formalizzata a nome dei paesi del G7 riuniti la scorsa settimana in Francia. Il presidente è intervenuto nel corso di un incontro convocato questa mattina, 27 agosto, con i governatori degli stati che ospitano la foresta amazzonica, presso il palazzo presidenziale. Bolsonaro ha dichiarato che la posizione critica di Macron sul Brasile ha a che fare con la bassa popolarità del presidente francese nel suo paese. "Il presidente Macron dovrebbe pensarci due o tre volte prima di tentare di uscire dalla situazione complicata in cui si trova, una grande disapprovazione nel suo paese, strumentalizzando e scagliandosi contro di noi. Nessuno è contrario ad avere un dialogo con la Francia in nessun caso", ha detto Bolsonaro. Il presidente ha anche affermato di aver parlato con alcuni leader che hanno partecipato alla riunione del G7 per cercare di trasmettere loro "serenità" sulla situazione amazzonica alla riunione. "Apprezziamo il lavoro del G7, ho parlato con alcuni presidenti, tra cui Donald Trump, e con altri due presidenti che hanno partecipato come ospiti alla riunione, come quelli di Cile e Spagna, per cercare di calmare tutti, per portare serenità a un incontro così importante come quello del G7 ", ha aggiunto Bolsonaro. (segue) (Brb)