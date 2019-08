Usa: immigrazione, Pentagono autorizza 32 km aggiuntivi di muro al confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha autorizzato oggi, 27 agosto, la costruzione di circa 20 miglia aggiuntive (circa 32 chilometri) di muro al confine con il Messico. Il Pentagono ha spiegato che la nuova sezione del muro verrà coperta dai fondi che il dipartimento aveva già reindirizzato grazie a "costi contrattuali inferiori alle attese". L'amministrazione aveva precedentemente affermato che i fondi avrebbero coperto circa 100 miglia (circa 160 km) di muro di confine nel New Mexico, in Arizona e in California. I fondi fanno parte di uno sforzo più ampio del presidente Donald Trump per reindirizzare 6,7 miliardi di dollari alla costruzione del muro di confine dopo che il Congresso ha rifiutato una richiesta simile all'inizio di quest'anno. Trump, a febbraio, ha dichiarato un'emergenza nazionale per accedere a 3,6 milioni di dollari da un fondo di costruzione militare. Allo stesso tempo, ha cercato di spostare 2,5 miliardi di dollari da un fondo antidroga del Pentagono e 600 milioni da un fondo per la confisca di droga del dipartimento del Tesoro per costruire un muro. La Corte Suprema, alla fine di luglio, ha permesso all'amministrazione di procedere con l'utilizzo dei 2,5 miliardi di dollari dal fondo antidroga, segnando una grande vittoria per Trump.(Was)