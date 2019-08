Migranti: Save the Children, basta assistere inermi alla morte di bambini

- La notizia dell'ennesima tragedia del mare al largo di Khums, in Libia, crea dolore e sgomento. Lo riferisce un comunicato stampa di Save the Children. "Non si può assistere inermi alla morte annunciata di bambini e ragazzi. Le convenzioni internazionali sul diritto del mare e sui diritti umani impongono all'Italia e all'Europa di affrontare il fenomeno migratorio mettendo in primo piano la salvezza delle persone, a partire dai più vulnerabili come i bambini, e il rispetto della vita umana. È necessario che l'Italia e l'Europa ripristino un sistema di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, trovino una modalità condivisa di gestione dei flussi migratori e moltiplichino gli sforzi per realizzare vie di accesso sicure dalle aree di crisi o di transito, per evitare che migliaia di persone tra cui tanti minori soli, continuino a mettere in pericolo la propria vita, affidandosi ai trafficanti per sfuggire a guerre, violenze e povertà", afferma Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, l'organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro. "Alla notizia dell'ultimo naufragio, si aggiunge la preoccupazione per i 100 migranti a bordo della nave Eleonore della Lifeline e auspichiamo che si trovi una soluzione strutturale condivisa e non emergenziale nella gestione dei salvataggi in mare", conclude Milano.(Com)