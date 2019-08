Governo: gruppo Misto Camera diviso tra appoggio, caso per caso e no

- Il gruppo Misto alla Camera di fronte a un eventuale nuovo governo avrà tre diverse posizioni. La maggioranza dei componenti "è timidamente disponibile a valutare la possibilità di sostenere un esecutivo con una nuova maggioranza con riserva di conoscere programmi e persone. Le minoranze linguistiche si asterranno al momento della formazione e valuteranno caso per caso mentre la componente Noi con l'Italia-Usei è contraria", ha spiegato il capogruppo del Misto alla Camera, Manfred Schullian, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. "L'eventuale governo Pd-M5s sarebbe un esecutivo di sinistra che non ha maggioranza nel Paese anche se totalmente legittimo. Faremo opposizione seria e responsabile - ha detto Maurizio Lupi -. I quattro deputati di Usei non voteranno la fiducia al governo Pd-M5s. E' una tipica rappresentazione ionesca del teatro dell'assurdo". "Nell'ultima settimana non sono cambiate ancora le carte in tavola, siamo in una situazione di attesa - ha aggiunto Beatrice Lorenzin di Civica popolare Ap-Psi-Area civica - . Siamo assolutamente favorevoli alla nascita di un nuovo governo se rispetta un perimetro filo europeo, atlantista e attento alla situazione del bilancio. Sono tutti fattori che abbiamo analizzato, valuteremo attentamente i contenuti e i programmi del governo che eventualmente ci sarà presentato". (Rer)