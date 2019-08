Iran-Libia: Zarif incontra ministro Siyala a Yokohama

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato oggi a Yokohama, in Giappone, il responsabile della diplomazia del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Siyala. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui i due ministri hanno discusso i rapporti bilaterali e la situazione in corso in Libia. Zarif si trova in Giappone in visita ufficiale nel quadro del tour iniziato lo scorso 25 agosto in Cina e che terminerà nei prossimi giorni in Malesia. Il ministro libico Siyala si trova a Yokohama per partecipare alla Conferenza internazionale sullo sviluppo africano organizzata dal Giappone.(Res)