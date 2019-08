Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, mercoledì 28 agosto, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un lieve cedimento dell'anticiclone favorisce il transito di un blando fronte perturbato responsabile di un generalmente aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest, accompagnato da qualche fenomeno sparso, anche a carattere temporalesco, a carattere sparso nel corso della giornata. Temperature in flessione nei valori massimi. Venti in prevalenza deboli. Mare ligure quasi calmo o poco mosso. (Rpi)