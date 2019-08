Israele: identificato presunto responsabile piano iraniano di attacco con droni

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato il presunto responsabile del piano della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana per attaccare il nord di Israele con l’ausilio di droni armati. Si tratta del generale Javad Ghafari, generale dei pasdaran che comanda le forze iraniane in Siria, fanno sapere le Idf. Lo scorso 24 agosto le Idf avevano confermato l’attacco contro diversi obiettivi nel villaggio siriano di Aqraba, a sud della capitale della Siria Damasco. “Decine di migliaia di sciiti di varie nazionalità operano sotto Ghafari in Siria”, aggiungono le Idf. Domenica, 25 agosto, il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Avi Kohavi, aveva dichiarato che il comandante della Forza Quds, Qassem Soleimani, ha supervisionato di persona l’attacco pianificato con droni. (Res)