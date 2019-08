Governo: riprese trattative M5s-Pd, incarico forse domani o giovedì (3)

- Per il gruppo Misto del Senato hanno parlato invece la presidente Loredana De Petris (Leu) ed Emma Bonino di Più Europa. Leu ha confermato al capo dello Stato "la disponibilità a sostenere il governo di svolta che si sta formando”. “Quello che ci interessa - ha precisato De Petris - sono i programmi e non il risiko dei nomi". Ancora più cauta la posizione di Più Europa. Emma Bonino ha affermato che “alle condizioni date ritiene di non poter dare fiducia a un governo che sembra un oggetto misterioso. Noi non compriamo a scatola chiusa - ha rimarcato -. Ci dobbiamo quindi riservare un giudizio definitivo a quando saranno più chiari gli obiettivi", che per Più Europa sono ancoraggio europeo, immigrazione, giustizia, sostenibilità ambientale. Nel frattempo, se la trattiva tra il Pd e il M5s continua, il leader del Lega Matteo Salvini ancora oggi ha buttato un altro amo ai Cinque stelle, rilanciando sul taglio dei parlamentari (“Ci sono anche per farlo domani”), e ha accusato il premier dimissionario Conte di preparare da tempo “questa manovra su suggerimento di Merkel e Macron”. Poi, riferendosi al possibile governo giallorosso, ha concluso: “più che un Conte bis sarebbe un Monti bis perché porterebbe al governo gli sconfitti. Stanno perdendo giorni per trovare l'accordo sulle poltrone, sembra di tornare indietro ai tempi di De Mita e Fanfani”. (Rin)