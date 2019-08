Paraguay-Argentina: annunciato accordo su lavori adeguamento centrale idroelettrica binazionale di Yaciretà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di parte paraguaiana della centrale idroelettrica binazionale di Yaciretà, Nicanor Duarte Frutos, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la parte argentina per la prosecuzione di lavori di adeguamento per l'allaccio alla nuova rete di distribuzione da 500 Kv. "Apparentemente è stato raggiunto un accordo dai tecnici e stiamo aspettando per oggi una risposta da Cammesa (ente argentino per la distribuzione elettrica) per avanzare con i lavori", ha dichiarato Frutos al quotidiano "Ultima Hora". "Speriamo di poter concludere questa vicenda, il nostro calendario stabilisce che i lavori debbano terminare entro il mese di novembre", ha aggiunto. (segue) (Abu)