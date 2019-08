Paraguay-Argentina: annunciato accordo su lavori adeguamento centrale idroelettrica binazionale di Yaciretà (3)

- Secondo quanto dichiarato da Melo era prevista per ieri la finalizzazione dell'installazione di nuovi pezzi arrivati dal Giappone per l'attivazione di una linea da 500 kv. L'Ente argentino regolatore per distribuzione, Cammesa, tuttavia non aveva autorizzato a procedere, adducendo la necessità previa di completare opere sulla rete argentina che richiedono perlomeno un anno, secondo Melo. Il direttore tecnico paraguaiano afferma tuttavia che "non esistono argomenti tecnici" da parte argentina per non autorizzare l'intervento dei tecnici paraguaiani, e che si rischia di non poter completare i lavori secondo il cronogramma prestabilito. (segue) (Abu)