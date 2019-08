Paraguay-Argentina: annunciato accordo su lavori adeguamento centrale idroelettrica binazionale di Yaciretà (6)

- Yacyretà è la centrale idroelettrica a maggiore capacità dell'Argentina e la quattordicesima a livello mondiale. I dati dello scorso febbraio rilevano una fornitura equivalente al 16 per cento del totale della rete argentina ed al 45 per cento della generazione idroelettrica, con un costo equivalente a 38 dollari per megawatt. La struttura della diga che contiene il bacino a monte del fiume Paranà ha una lunghezza di oltre 66 km, mentre l'edificio della sala macchine dove risiedono le 20 turbine di generazione è alto oltre 70 metri, con 80 metri di spessore e oltre 800 di lunghezza. (Abu)