Roma: Raggi, a viale Aventino grande intervento di manutenzione, oltre al ripristino della strada lavori a corsie preferenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio darvi un aggiornamento sui lavori in viale Aventino, nel centro della città, che mi avete segnalato. Si tratta di un grande intervento di manutenzione che coinvolge anche parte di viale Marco Polo e di piazzale Ostiense". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La società Areti, che si occupa dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica di Acea - aggiunge - ha effettuato degli scavi nell’ambito di questo intervento complessivo. Il tratto di marciapiede che vedete nella foto è stato oggetto di un ripristino provvisorio: dopo la posa dei cavi da parte di Areti e la necessaria sistemazione del terreno, le lastre del marciapiede saranno riposizionate per completare i lavori e la riqualificazione dell’intera area. Nelle settimane scorse era stata fatta una riunione che aveva coinvolto anche il Municipio I per coordinare le manutenzioni a viale Marco Polo. Oltre al ripristino della strada, ci sarà anche quello delle corsie preferenziali da parte da Roma Servizi per la Mobilità". (Rer)