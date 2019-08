Governo: endorsement di Trump per Conte (ma sbaglia il nome)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interviene via Twitter sulla crisi di governo in Italia a sostegno del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. "Comincia a mettersi bene per l'altamente rispettato primo ministro della Repubblica italiana, Giuseppi Conte. Ha rappresentato con forza l'Italia al G7. Ama molto il suo paese e lavora bene con gli Stati Uniti. Un uomo di grande talento che spero rimanga primo ministro", ha scritto Trump, ribattezzando il premier italiano "Giuseppi". Il tweet, a quanto si apprende, è stato accolto con apprezzamento da Conte. A renderlo particolarmente orgoglioso è stato il riconoscimento di agire sempre con la massima determinazione nel difendere l'interesse nazionale, pur essendo leale nei confronti di tutti i partner. Riconoscimento ribadito solo qualche giorno fa anche dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.(Rin)