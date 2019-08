Perù-Colombia: presidenti annunciano riunione al confine col Brasile per lanciare piano di azione su Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, condivisa anche dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro, è parallela al piano sull'Amazzonia lanciato ieri in occasione del G7 di Biarritz. Come annunciato dall'Eliseo i paesi membri del G7 sbloccheranno un aiuto di 20 milioni di dollari per combattere gli incendi che stanno distruggendo la foresta amazzonica. Questa somma verrà sbloccata "il prima possibile" e verrà impiegata principalmente per inviare nella regione colpita dagli incendi degli aerei Canadair. La presidenza francese ha inoltre reso noto che i partecipanti al G7 hanno trovato un'intesa per degli aiuti a medio termine destinati al rimboschimento della zona colpita; piano che, anche in questo caso, verrà presentato alle Nazioni Unite in occasione della prossima assemblea generale. Intervenendo a margine del G7 attualmente in corso a Biarritz, il presidente francese Emmanuel Macron ha definito gli incendi come "un dramma per l'umanità intera". (segue) (Mec)