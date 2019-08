Perù-Colombia: presidenti annunciano riunione al confine col Brasile per lanciare piano di azione su Amazzonia (3)

- Bolsonaro, per parte sua, si è detto disposto ad accettare gli aiuti da 20 milioni di euro offerti dai paesi del G7 per combattere gli incendi in Amazzonia, a patto che il presidente francese Emmanuel Macron ritiri "gli insulti" contro di lui e smetta di "minacciare la sovranità del Brasile sull'Amazzonia". "Prima di tutto, il signor Macron deve ritirare gli insulti che mi ha rivolto, mi ha chiamato bugiardo. E poi ha minacciato la sovranità dell'Amazzonia, dichiarando di voler definire uno status internazionale sull'area", ha dichiarato il presidente ai giornalisti lasciando questa mattina il palazzo presidenziale del Planalto. (segue) (Mec)