Perù-Colombia: presidenti annunciano riunione al confine col Brasile per lanciare piano di azione su Amazzonia (5)

- Il ministro della Casa Civile, il cui ruolo è paragonabile a quello di un primo ministro di un sistema presidenziale, ha sottolineato che il Brasile ha lezioni da dare all'Europa in termini di protezione ambientale e di protezione forestale", e che non servono soldi dal momento che "è già stata messa fine agli incendi nella maggior parte del paese". Lorenzoni ha assicurato che il governo continuerà a combattere gli incendi e identificare eventuali gruppi criminali responsabili dei fuochi. I soldi stanziati dal G7 possono essere usati dalla "Francia o da altri paesi perché recuperino le loro foreste", ha sottolineato Lorenzoni ricordando che la decisione ultima sull'uso dei fondi spetta al presidente. Nelle ore precedenti, riferiscono i media locali, il palazzo presidenziale di Planalto aveva anticipato l'intenzione di non avvalersi degli aiuti, senza però dare ulteriori dettagli. (segue) (Mec)