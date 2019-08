Usa: giudice federale blocca legge restrittiva sull'aborto del Missouri

- Il giudice distrettuale statunitense Howard Sachs ha emesso un ordine che blocca temporanea la legge dello Stato del Missouri che introduce norme più restrittive in materia di aborto. Il disegno di legge, che è stato firmato dal governatore del Missouri Mike Parson a maggio e che entrerà in vigore mercoledì, mette al bando l'aborto dopo otto settimane di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto. Il giudice federale ha dichiarato oggi che la legge non può essere applicata "in attesa di ulteriori contenziosi o di un ulteriore ordine del tribunale". La sentenza arriva dopo che altri due giudici federali hanno bloccato delle simili restrizioni sull'aborto negli Stati dell'Arkansas e dell'Ohio all'inizio di questa estate, mentre diverse leggi statali che cercavano di sfidare la cosiddetta “Roe v. Wade”, la sentenza del 1973 che legalizza l'aborto a livello nazionale, si fanno strada attraverso i tribunali. (Was)