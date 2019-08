Governo: Fassino (Pd), premier e altri incarichi sono figli di solido accordo su programma

- "La designazione del presidente del consiglio, sia altri incarichi, devono essere figli di un solido accordo di programma, perché non si tratta solo di scegliere degli uomini e delle donne da mandare al governo. Poi, dal giorno dopo, devono governare e per fare questo bisogna avere un'intesa solida e forte sulle cose da fare". Lo ha detto Piero Fassino, del Pd, parlando con i cronisti fuori dalla sede del partito al Nazareno. A chi gli chiedeva se fosse stato fatto un passo indietro su Conte premier, Fassino ha risposto: "Non abbiamo fatto nessun passo indietro, perché non abbiamo mai posto veti: abbiamo sempre detto che la designazione del premier, compresa l'eventualità di Conte, deve essere figlia di un accordo sulle cose da fare".(Rer)