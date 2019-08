Usa-Russia: Mosca nega visto a due senatori statunitensi

- La Russia ha negato il visto d'ingresso a due senatori statunitensi membri di una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti. Dopo che il senatore repubblicano Ron Johnson ha fatto sapere ieri, 26 agosto, che Mosca gli ha negato il visto per la visita prevista per la prossima settimana, oggi anche il senatore democratico Chris Murphy ha detto che il governo russo ha bloccato il suo ingresso nel paese. Johnson aveva visitato la Russia a luglio 2018 come parte di una delegazione di otto membri. A quel tempo, il repubblicano del Wisconsin e altri legislatori, durante il viaggio, furono severamente criticati negli Stati Uniti per i toni estremamente conciliante negli incontri con i funzionari legati al Cremlino. "Sfortunatamente, il governo russo sta ulteriormente isolando il loro paese bloccando la nostra visita", ha dichiarato Murphy. "Con il crollo dei recenti accordi sul controllo degli armamenti e una significativa opposizione interna al governo autoritario di Vladimir Putin, questo è potenzialmente un momento pericoloso per la fragile relazione delle nostre due nazioni, ed è un peccato che la Russia non sia interessata al dialogo", ha aggiunto. (segue) (Was)