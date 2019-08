Usa-Russia: Mosca nega visto a due senatori statunitensi (2)

- L'ambasciata russa a Washington ha affermato che il senatore Johnson non ha mai fatto richiesta di un visto e non aveva informato la missione dei suoi piani di visita del paese. “Le accuse infondate del senatore Ron Johnson contro la Russia non lasciano dubbi, non è pronto per un dialogo, ma per uno scontro. Nel suo solito modo russofobo distorce la politica estera russa e si lascia scortesi commenti. Sulla base di ciò è improbabile che si possano prendere sul serio le sue dichiarazioni di presunte intenzioni per ripristinare il dialogo diretto con i parlamentari russi", ha affermato l'ambasciata che invece non ha spiegato il mancato visto per il senatore Murphy. (Was)